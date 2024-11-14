هيئة الاستثمار تعلن إحداث نقلة نوعية بجذب الاستثمار الأجنبي للسوق العراقية

2024-11-14 16:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسن الفواز

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، عن إصدار إجازات بـ69 مليار دولار، فيما أشارت إلى إحداث نقلة نوعية في جذب الاستثمار الأجنبي الى داخل السوق العراقية.

وقال رئيس الهيئة حيدر مكية ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدن السكنية شغالة على قدم وساق ومن المؤمل أن تتسارع الخطوات لكي نلاحظ الإنجاز عليها قريباً"، مبيناً أن "هناك مشاريع استثمارية مهمة حيث تمكنت الهيئة من إصدار إجازات استثمارية بـ69 مليار دولار منها 66 مليار دولار مال أجنبي جذبناه الى داخل السوق العراقية وهذا يعد نقلة نوعية في الاستثمار وجذب الاستثمار الى داخل العراق".

وأضاف مكية، أن "هذه الشركات أجنبية كبرى واحيانا عراقية مؤتلفة مع شركات اجنبية".

وبخصوص تسليم الوحدات السكنية في مجمع بسماية ، أوضح مكية، أن " هناك جدولاً زمنياً لدى الهيئة لتسلم الشقق من شركة هانوا، فالشركة تسلم مجموعة من الوحدات السكنية تتراوح ما بين 5000 الى 6000 وحدة سكنية وأحيانا إذا كانت وتيرة العمل متصاعدة ممكن أن يرتفع العدد عن ذلك وتسلمنا هذه الوحدات ونحن بدورنا نسلمها بدفعات الى المواطنين".