وزير الداخلية يصل إلى البصرة للإشراف على تأمين مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأردني

2024-11-14 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، إلى محافظة البصرة للإشراف على تأمين مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأردني.وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة البصرة الفيحاء، للإشراف على تأمين مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأردني.ويلاعب منتخبنا الوطني نظيره الأردني مساء اليوم ضمن مباريات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.