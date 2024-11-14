وزير الدفاع يصل إلى الحدود العراقية السورية

2024-11-14 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وصل وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الخميس، الحدود العراقية السورية للاطلاع على عمل القوات الأمنية الماسكة للشريط الحدودي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وصل الى الحدود العراقية السورية للاطلاع على عمل القوات الأمنية الماسكة للشريط الحدودي مع جمهورية سوريا".

واوضح، ان "المحطة الأولى لجولته كانت في قاعدة عين الأسد الجوية، بعدها أجرى جولة استطلاعية لخط الصد الاستراتيجي الحدودي للفرقة السابعة، التقى خلالها بعدد من المقاتلين الأبطال وحثهم على بذل المزيد من الجهود لحماية الأراضي العراقة ولمنع تسلل الإرهابيين، إضافة إلى منع عمليات التهريب".

وأكد، الوزير على "دعمه الكامل للقطعات المنتشرة على الحدود من قوات الجيش وقوات الشرطة إضافة إلى تقديم كافة التجهيزات والمستلزمات التي تساعدهم على أداء مهامهم وواجباتهم"، مشيداً "بجهودهم الكبيرة لحماية الأراضي العراقية وتحملهم الأجواء المناخية المختلفة".

وزار وزير الدفاع فرقة المشاة السابعة وكان في استقباله قائد الفرقة واجرى جولة تفقدية داخل سرايا الفرقة النموذجية، كما اطلع على منفذ القائم الحدودي وأجرى جولة تفقدية فيه.