العثور على مقبرة جماعية لداعش بمعسكر جنوب غربي كركوك

2024-11-14 16:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الخميس، بالعثور على مقبرة جماعية في معسكر في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على مقبرة جماعية لمغدورين في معسكر البگار في قضاء الحويجة وهي ضمن مجموعة مقابر للمجازر التي ارتكبها تنظيم داعش أثناء سيطرته على المدينة عام 2014".

وتابع، أن "لجنة مختصة من مديرية المقابر الجماعية في بغداد تقوم الآن على نقل الرفات لإجراء الفحوصات عليها".