مانشستر سيتي يرصد 50 مليون إسترليني لضم بديل رودري

2024-11-14 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، بأن نادي مانشستر سيتي وضع، مارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد ومنتخب إسبانيا على رأس المطلوب التعاقد معهم في كانون الثاني من العام المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن "مانشستر سيتي يخطط لضم زوبيميندي في كانون الثاني، لتعويض غياب نجمه رودري الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مبينة أن "السيتي رصد50 مليون جنيه إسترليني (60 مليون يورو) وهي قيمة الشرط الجزائي في تعاقد زوبيميندي مع سوسيداد، لضم اللاعب".

ويعتقد مانشستر سيتي أنه قادر على إقناع زوبيميندي بالانضمام للفريق، وذلك بعدما رفض الانتقال إلى ليفربول في الصيف الماضي.

وسيحاول مانشستر سيتي إدخال نجمه رودري في المفاوضات لإقناع زميله في منتخب إسبانيا زوبيميندي بالانضمام للسماوي.

وينتهي تعاقد زوبيميندي البالغ من العمر 25 عاما مع ريال سوسيداد في عام 2027.

المصدر: وكالات