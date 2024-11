2024-11-14 18:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر في شرطة ذي قار بوقوع حادث مروري على الطريق الرابط بين الناصرية ومحافظة البصرة، أسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص. وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبة تريلة حمل بعجلة من نوع ستاركس على الطريق الدولي السريع قرب منطقة ام عنيج ....

