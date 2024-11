هيئة الإعلام والاتصالات تحدد مقرها في ذي قار لاستلام “باجات“ الصحفيين

2024-11-14 18:25:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات عن تحديد مقر مكتبها في محافظة ذي قار لاستلام “باجات” الصحفيين الخاصة بيوم حظر التجوال في التعداد العام للسكان والمقرر يومي الاربعاء والخميس المقبلين، لتسهيل حركة الصحفيين أثناء الحظر. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن استلام الباجات سيكون يومي الخميس والجمعة، من الساعة العاشرة...

