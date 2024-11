2024-11-14 19:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف البنك الدولي، اليوم الخميس، عن تقييم أولي لتأثير الحرب التي تشنها إسرائيل على الاقتصاد اللبناني وقطاعاته الرئيسية، مقدراً تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بنحو 8.5 مليار دولار أميركي. وبحسب تقرير للبنك الدولي، فقد خلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي، وأن الخسائر […]

