رياضة/ المدى نشر اتحاد الكرة، تشكيلةُ المنتخب الوطنيّ لمُواجهةِ منتخبِ الأردن مساء اليوم الخميس، في الساعةِ السابعة والربع مساءً ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفياتِ الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتجري المباراة على ملعب البصرة الدولي الذي امتلئ بالكامل بالجماهير العراقية. ويقود اللقاء طاقم تحكيمي سعودي. ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث برصيد 7 نقاط، […]

