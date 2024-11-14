التعليم العالي تطلق استمارة القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

2024-11-14 19:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق استمارة القبول المركزي لطلبة الدور الثالث.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "تم إطلاق استمارة التقديم إلى القبول المركزي (القناة العامة وذوي الشهداء)، وخريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنجليزية، لطلبة الدراسة الإعدادية الناجحين في الدور الثالث للسنة الدراسية 2024/2023، للفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون".وأضاف البيان، أن "الاستمارة تتيح للطلبة تثبيت عشرة خيارات في الاستمارة الالكترونية، على وفق الحدود الدنيا للقناتين أعلاه للسنة الدراسية 2025/2024، فيما يتوجب على الطلبة المتقدمين من ذوي الشهداء مراجعة مؤسسة الشهداء والمديريات التابعة لها للمصادقة على بياناتهم".وتابع البيان، أن "التقديم يستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (​www.dirasat-gate.org​​​) إلى غاية السبت الموافق 2024/11/23".ودعت الوزارة، "الطلبة إلى تدقيق اختياراتهم والاستعانة بدليل الطالب المعلن في الموقع والمنصات الرسمية للوزارة، لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها"، مؤكدة، أن "القبول يتم على وفق الاختيارات المثبتة في استمارة التقديم، اعتمادا على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع".