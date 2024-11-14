840 مليون دولار غرامة على "ميتا" لانتهاك قواعد المنافسة

2024-11-14 19:40:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت المفوضية الأوروبية في بيان، الخميس، إنها فرضت غرامة قدرها 797.72 مليون يورو 840.24 مليون دولار على شركة ميتا بلاتفورمز بسبب ممارسات مسيئة تصب في مصلحة سوق فيسبوك. ونص البيان على أن المفوضية الأوروبية فرضت غرامة على ميتا. لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال ربط خدمة الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت فيسبوك ماركت بليس بشبكتها الاجتماعية الشخصية فيسبوك وفرض شروط تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت الآخرين. وقالت ميتا إنها ستطعن ضد القرار، ولكن في الوقت نفسه، ستمتثل وستعمل بسرعة وبطريقة بناءة لإيجاد حل يعالج النقاط التي أثيرت. وفي حزيران 2021، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا رسميا بشأن السلوك المناهض للمنافسة المحتمل من جانب فيسبوك، وفي كانون الاول 2022، أثار الاتحاد مخاوف بشأن قيام ميتا بربط شبكتها الاجتماعية المهيمنة فيسبوك بخدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت. وأطلقت فيسبوك ماركت بليس في عام 2016 وتوسعت في العديد من الدول الأوروبية بعد عام. وينصر قرار الاتحاد الأوروبي على أن ميتا تفرض ماركت بليس على الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك في ربط غير قانوني، لكن ميتا قالت إن هذه الحجة تتجاهل حقيقة أن مستخدمي فيسبوك يمكنهم اختيار ما إذا كانوا سيتفاعلون مع ماركت بليس أم لا، والعديد منهم لا يفعلون ذلك.