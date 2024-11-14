ميناء الفاو الكبير.. جزء من مشروع عراقي تركي يريد منافسة قناة السويس

2024-11-14 20:00:05 - المصدر: الطاقة

أحيت عمليات تطوير ميناء الفاو الكبير آمال مشروع طريق التنمية العراقي الطموح الذي تروّجه الحكومات المتعاقبة منذ 20 عامًا أو يزيد، ليكون أقصر ممر نقل بين الشرق الأوسط وأوروبا متجاوزًا قناة السويس. ويخطط العراق لبدء تشغيل هذا الميناء خلال العامين المقبلين، وسط منافسة دولية كبيرة على الفوز بعقد تشغيله، تقودها الشركات الصينية الراغبة في ضمان …

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