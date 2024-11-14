2024-11-14 21:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

قالت مدير عام الدائرة الوطنية للمرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يسرى العلاق، اليوم الخميس، إن المجلس الأعلى للمرأة يستعد لإطلاق منصة الكترونية لتعزيز دور النساء في المجتمع، فيما أكدت أن البرنامج الحكومي وضع تمكين المرأة جزءاً من أولوياته.

وذكرت العلاق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء تضمن عددا من الأولويات وكان من أهمها الأولوية الثامنة عشرة والتي تعنى بحقوق الإنسان وتمكين المرأة"، لافتة إلى، أنه "تم اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه الأولوية من خلال إنشاء المجلس الأعلى للمرأة والذي ترأسه رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزيرة المالية ووزيرة الهجرة والمهجرين ووزيرة الاتصالات وعضوية مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة والدائرة الوطنية للمرأة العراقية".

وأضافت، "كما أطلقت العديد من المبادرات منها ما يتعلق بالدعم المؤسسي لا سيما لأقسام المرأة في الوزارات والمحافظات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة بالإضافة إلى إنشاء الفرق الوطنية المعنية بدعم النساء ولا سيما الشابات في مختلف المجالات المعنية بقضايا الجانب الاقتصادي المشاركة وأيضا في الجوانب التي تتعلق بحماية المرأة وتعزيز دورها في المجتمع".

وأضافت، أن "البرنامج تضمن ايضا إنشاء منصة عين المرأة برئاسة مستشار رئيس الوزراء شهباء العزاوي"، مبينة، أن "الهدف من إنشاء منصة تفاعلية تحت مسمى عين المرأة هو أن تكون قريبة للمرأة العراقية وتشارك بها وأيضا تطلع على أهم الانشطة والبرامج التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة".