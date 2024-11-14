2024-11-14 21:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق منتخب عمان لكرة القدم، اليوم الخميس، فوزا بهدف دون رد على حساب منتخب فلسطين، في إطار منافسات المجموعة الثانية لتصفيات آسيا النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.وسجل محسن صالح الغساني الهدف الوحيد لمنتخب عمان في المباراة التي أقيمت في ملعب "مجمع السلطان قابوس الرياضي".ويحتل الآن عمان المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من أصل 5 مواجهات خاضها، بواقع فوزين و3 هزائم.فيما يتذيل منتخب فلسطين قاع المجموعة برصيد نقطتين في 5 مواجهات، بواقع تعادلين و3 هزائم، ولم يحقق الفوز في أي مباراة.ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 13 نقطة، يليه الأردن ثانياً والعراق ثالثاً بثمان نقاط، بفارق الأهداف للأردن.