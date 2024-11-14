2024-11-14 22:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكدت وزارة الصناعة، اليوم الخميس، المضي بتفعيل النافذة الالكترونية، فيما بينت أن تفعيلها سيقلص مدة منح موافقات التأسيس للمشاريع الصناعية إلى 15 يوما.

وقال علي إبراهيم مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية في الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك دعما كبيرا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة في دعم القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات"، مبينا، أن "الوزارة أطلقت خدمة التقديم والدفع الالكتروني عن طريق فيزا كارد وباستطاعة الصناعيين التقديم على بوابة أور للخدمات الالكترونية".

وأضاف، أن "الوزارة بدأت باستحداث النافذة الالكترونية الموحدة للحصول على موافقة الجهات القطاعية"، مؤكدا، أن "تفعيلها سيسمح بإكمال مدة منح الموافقات الخاصة بإكمال تأسيس المشاريع الصناعية إلى 15 يوما بدلا من 3 سنوات".