كاساس: اللاعبون لم يطبقوا ما عليهم.. والمدرب الاردني: النقطة من أرض المنافس جيدة

2024-11-14 22:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حمل مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس لاعبي المنتخب العراقي مسؤولية نتيجة المباراة بين العراق وضيفه الأردن التي انتهت من دون أهداف.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد لقاء اليوم الخميس؛ "لم نقدم مستوى جيد في الشوط الأول لأن اللاعبين لم يطبقوا ماقلنا لهم وتعلمناه منذ أسبوع خلال تدريبات البصرة وربما حدث ذلك بسبب ضغط المباراة لربما".

واضاف ان "اداء الفريق تغير بالشوط الثاني وظهر بشكل جيد وقدمنا مستوى جيد لكن أضاع اللاعبون فرص سهلة" .

من جهته؛ قال مدرب منتخب الاردن جمال سلامي: "خضنا المباراة في ملعب كبير بحضور جماهيري واسع يشجع منتخب العراق"، مبينا ان التشجيع منحنا الاندفاع لتقديم مباراة مميزة وخطفنا نقطة ابقتنا بالمركز الثاني.

واضاف ان نتيجة التعادل مقنعة بالنسبة لنا، سيما بعدما واجهنا منتخبا قويا يمتلك لاعبين جيدين.

وتعادل المنتخب العراقي مع نظيره الأردني سلبيا من دون أهداف ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال كرة القدم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

واحتفظ المنتخب الأردني بالمركز الثاني في المجموعة الثانية بنفس رصيد المنتخب العراقي الذي جاء ثالثاً بـ 8 نقاط.