المندلاوي يدعو روسيا لأخذ دور فاعل يتناسب ومكانتها الدولية لإيقاف العدوان الصهيوني

2024-11-14 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، روسيا لأخذ دور فاعل يتناسب ومكانتها الدولية لإيقاف العدوان الصهيوني وإدخال المساعدات لفلسطين ولبنان.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المندلاوي استقبل- في دار ضيافته- سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق، البروس كوتراشيف؛ لمناقشة جملة من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، والتباحث حول المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية".ودعا المندلاوي روسيا- بحسب البيان- إلى "أخذ دور اكثر فاعلية يتناسب ومكانتها الدولية للضغط من أجل إيقاف جرائم الإبادة الصهيونية وإدخال المساعدات لفلسطين ولبنان"، محذرا من، "مخطط صهيوني للاعتداء على دول معينة في المنطقة؛ بهدف توسيع خريطة الصراع".وبين، أن "إيقاف العدوان على فلسطين يجب أن يكون الأساس لأي مبادرة تطرح للتفاوض"، منبها، أن "بعض الدول الكبرى التي تنادي بحقوق الإنسان تضلل الرأي العالمي بوعود ومبادرات كاذبة بشأن إيقاف الحرب وترعى في السر القتل والإرهاب في المنطقة".وأضاف البيان، أن "المندلاوي بحث مع كوتراشيف العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها على الصعد المختلفة، وخصوصًا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، داعيًا إلى تسهيل منح فيزا الدخول للعراقيين الراغبين بالتوجه إلى روسيا لأغراض التعليم والعلاج والسياحة، فضلًا عن تعزيز وإدامة التنسيق والتواصل والتعاون بين الجانبين العراقي والروسي وبما يحقق مصالح الشعبين والبلدين الصديقين".