بدءا من 2025.. وزير عراقي يرهن تصدير نفط كوردستان بتشريع هذا القانون

2024-11-14 22:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر رهن وزير الخارجية فؤاد حسين، مساء اليوم الخميس، تصدير النفط من كوردستان قبل العام الجديد، بتشريع قانون جديد، فيما اكد ارسال مقترح القانون الى البرلمان. وقال حسين في حديث لوسيلة اعلام محلية، تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “المستوردات النفطية في كوردستان المتوقفة منذ فترة طويلة قد تكتمل في وقت لاحق من هذا العام، …

