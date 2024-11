2024-11-14 22:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الدوحة/ متابعة عراق اوبزيرفر حقق منتخب قطر فوزًا دراميًا على ضيفه الأوزبكي بثلاثة أهداف لاثنين (3-2)، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. وأُقيمت المباراة على أرضية ملعب “جاسم بن حمد” في العاصمة القطرية الدوحة، وقد عرفت حضورًا جماهيريًا مميزًا من قِبل مشجعي “العنابي”. …

