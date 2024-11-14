2024-11-14 22:55:02 - المصدر: واع

البصرة – واع - عبد الرحمن المالكيوصف رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجال تعادل منتخبنا الوطني مع نظيره الأردني بطعم الخسارة، معرباً عن أمله بالتعويض بمباراة عُمان القادمة.وقال درجال لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "تعادل المنتخب الوطني مع الأردن كان تعادلا بطعم الخسارة ،مؤكدا ان المباراة لا تليق باسم وسمعة المنتخب العراقي".وأضاف، أن "هذه المباراة ليست نهاية المطاف وسيتم التعويض في مباراة سلطنة عُمان المقبلة".وكان منتخبنا الوطني العراقي قد تعادل اليوم مع نظيره الأردني بدون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب جذع النخلة في البصرة، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026.