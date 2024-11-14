كاساس يحمل اللاعبين مسؤولية التعادل أمام الأردن

2024-11-14 22:55:02 - المصدر: واع

البصرة – واعحمل مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، لاعبيه مسؤولية التعادل السلبي امام منتخب الأردن ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.وقال كاساس في مؤتمر صحفي عقده عقب مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الأردني تابعته وكالة الانباء العراقية (واع): أنه "لم تكن مباراة جيدة في الشوط الأول، حيث اللاعبون لم يطبقوا ما عملنا عليهِ منذ أسبوع، بسبب ضغط المباراة لربما"، مستدركا في القول: انه " في الشوط الثاني قدمنا مباراة جيدة."وأضاف، ان "الجماهير والإعلام وضعوا كثيراً على مباراة لا تحتاج ضغط"، مؤكدا أن "الضغط الزائد ليس في مصلحة المنتخب".وكان منتخبنا الوطني العراقي قد تعادل اليوم مع نظيره الأردني بدون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب جذع النخلة في البصرة، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026.وبهذه النتيجة حافظت الأردن على الترتيب الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن العراق الذي بقي ثالثاً ولكل منهما ثماني نقاط.وتتصدر كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بعد فوزها اليوم على الكويت 3-1.