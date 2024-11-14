العراق والأردن يتعادلان سلبيا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026

2024-11-14 23:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 14 - 11 (كونا) -- تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم مع نظيره الأردني بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026.ولم تنجح محاولات الفريقين في الظفر بالنقاط الثلاث أو حتى هز الشباك طوال 90 دقيقة في المباراة التي أقيمت على معلب (جذع النخلة) في محافظة البصرة ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.ويحتفظ المنتخب الأردني بذلك بترتيبه ثانيا في المجموعة بثماني نقاط بعد المتصدر كوريا الجنوبية كما يحافظ العراق على المرتبة الثالثة بعدد النقاط نفسه ولكن بفارق الأهداف عن الأردن. (النهاية) ع ح ه / م م ج