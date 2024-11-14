المنتخب العماني يفوز على نظيره الفلسطيني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

2024-11-14 23:00:05 - المصدر: كونا

مسقط - 14 - 11 (كونا) -- فاز المنتخب العماني لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره الفلسطيني بهدف نظيف ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط بين المنتخبين بالتعادل السلبي وفقدت المباراة في شوطها الأول المستوى الفني المطلوب اذ اتسمت بالتمريرات الضائعة وغياب الفرص الهجومية الخطرة لكلا الفريقين.وفي الشوط الثاني حاول الفريقان الضغط والمحاولة للوصول إلى شباك مرمى الآخر لاقتناص النقاط الثلاث في هذه المباراة حتى تمكن المنتخب العماني من تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه محسن الغساني في الدقيقة 83 من زمن المباراة. وبعد الجولة الخامسة يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 13 نقطة ثم الأردن بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن العراق الذي حل ثالثا فيما جاء بالمركز الرابع منتخب عمان برصيد ست نقاط والكويت بثلاث نقاط وفلسطين بنقطتين.ومن المقرر ان يلتقي المنتخب الكويتي نظيره الأردني الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة فيما يواجه منتخب فلسطين نظيره الكوري الجنوبي ويلعب منتخب عمان ضد العراق. (النهاية) ن ف ع / ر س