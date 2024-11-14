2024-11-14 23:00:05 - المصدر: ارنا

طهران / 14 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن "معظم الأنظمة العربية تتورط في خيار "المعيّة" مع الأميركي وهي تدرك أن بلدانها وأنظمتها مستهدفة"، ولفت إلى أن "الأعداء يسعون لإبادة هذه الأمة، وما يفعلونه في فلسطين يمكن أن يفعلوه في أي بلد آخر"، وحذّر من أن "ما فعله الأميركي سابقًا في العراق وأفغانستان يمكن أن يفعله في أي بلد آخر مع "الإسرائيلي" في إطار المشروع الصهيوني الرامي لتغيير وجه المنطقة".