وزير الداخلية لـ "بغداد اليوم": نجحنا بتنظيم مباراة المنتخب

2024-11-14 23:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، نجاح تنظيم مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأردني في ملعب جذع النخلة الدولي في محافظة البصرة.

وقال الشمري في لقاء مع "بغداد اليوم"، إنه "رغم كثافة اعداد الجماهير الا ان امن الملاعب والقطعات الأمنية المعنية نجحت بتنظيم مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأردني في ملعب جذع النخلة الدولي".

وأضاف أن "القطعات الأمنية لم تسجل أي حادثة خلال التنظيم".



