2024-11-14 23:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عد مدرب منتخب الأردن، جمال سلامي، اليوم الخميس، (14 تشرين الثاني 2024)، نتيجة التعادل السلبي أمام العراق بـ"المهمة" لهم.

وقال السلامي خلال المؤتمر الصحفي: "التعادل مع العراق نتيجة مهمة لنا خارج الأرض رغم انه كانت تنقصنا الفاعلية الهجومية".

وبين، ان "خطورة المنتخب العراقي تأتي من الكرات الثابتة لأنه يمتلك لاعبين طوال القامة"، مشيرا الى، ان "أفضل لاعب في المباراة علي علوان أصر على اللعب رغم أنه مصاب".

ونوه السلامي الى ان "اللاعب موسى التعمري لم يكن بكامل جاهزيته البدنية في المباراة، لذا لعب فقط الدقائق التي كان بمقدوره المشاركة فيها".

وتابع "اضطررنا لاستبدال التعمري بهدف الحفاظ على سلامته وسلامة باقي اللاعبين قبل مواجهة منتخب الكويت المقبلة".

وتعادل منتخب العراق مع ضيفه الأردني (0-0)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع التعادل رصيد العراق إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب الأردن الوصيف.

ويتصدر المجموعة المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 13 نقطة.