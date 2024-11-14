محفظة Bitget تطلق برنامج دعم تطبيق Telegram Mini بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع Foresight Ventures

2024-11-14 23:55:24 - المصدر: محفظة Bitget

فيكتوريا، سيشل — أطلقت محفظة Bitget، وهي محفظة لتكنولوجيا Web3 غير احتجازية رائدة، برنامج دعم تطبيق Telegram Mini بالتعاون مع Bitget وForesight Ventures. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تطوير المشاريع المبتكرة التي تعمل على تعزيز النظام البيئي لتطبيق Telegram Mini، مما يخلق فرصًا جديدة للمطورين والمشاريع داخل الفضاء الرقمي المزدهر. وتأتي هذه المبادرة بتمويل قدره 20 مليون دولار وتهدف إلى تعزيز نمو منصة Telegram مع تقديم دعم قيّم للمطورين.

يقدم برنامج دعم تطبيق Telegram Mini فوائد رئيسية للمشاريع التي تهدف إلى إحداث تأثير كبير على النظام البيئي لتطبيق Telegram Mini. ومن خلال صندوق مُخصص قيمته 20 مليون دولار، تدعم المبادرة تطوير التطبيقات الصغيرة والأدوات المُبتكرة، من خلال توفير الموارد المالية والدعم التشغيلي لها. وستوفر محفظة Bitgetالدعم الفني اللازم ويشمل ذلك الوصول والتوجيه إلى مجموعة أدوات تطوير OmniConnect الخاصة بها، بالإضافة إلى الدعم التشغيلي والتسويقي والذي يشمل الوصول إلى قاعدة مستخدمي محفظة Telegram الواسعة بهدف بناء المجتمع. وستحظى المشاريع التي يقع عليها الاختيار بفرص لإقامة شراكات استراتيجية مع مشاريع تطبيق Telegram Mini الرائدة، والإدراجات المحتملة على Bitget، ودعم استثماري من Foresight Ventures. ويتيح هذا النهج الشامل للمطورين إمكانية تحقيق أفكارهم على أرض الواقع والمساهمة في الاقتصاد الرقمي المتنامي داخل النظام البيئي لتطبيق Telegram.

سيركز البرنامج على ثلاثة مجالات رئيسية وهي: تهيئة ودمج المستخدم والأدوات التعليمية، والتي تبسط عملية الدخول للمستخدمين الجُدد من خلال واجهة المستخدم/تجربة المستخدم البديهية والموارد التعليمية؛ والبنية التحتية المالية والأمنية، ودعم تطوير البورصات اللامركزية (DEX)، وتداول الرموز غير القابلة للاسترداد (NFT)، وميزات إدارة الأصول الآمنة لتعزيز فائدة التشفير في Telegram؛ وتوسيع النظام البيئي للتطبيقات الصغيرة، وتعزيز تطوير الألعاب والتطبيقات الاجتماعية والترفيهية والتطبيقات التفاعلية الأخرى. ويتم تشجيع المشاريع التي تعزز من عملية تبني المستخدم والاستخدام النشط وتخزين الأصول بشكل آمن، مما يساعد Telegram على تنمية نظامها البيئي مع تعزيز مشاركة المستخدم على المدى الطويل.

وقد تمكنت محفظةBitget من تجميع قاعدة مستخدمين تزيد عن 40 مليون مستخدم وأصبحت الآن محفظة تكنولوجيا Web3 متعددة السلاسل الأكثر تنزيلًا. وقد كانت المحفظة رائدة في دمج نظامي TON وTelegram البيئيين، بالشراكة مع أكثر من 40 مشروعًا لتطبيقات صغيرة. ومن أبرز مظاهر نجاحها استثمارها في تطبيق Tomarket، وهو أحد تطبيقات Telegram Mini على TON، والذي اكتسب أكثر من 40 مليون مستخدم في غضون ثلاثة أشهر، مما يسلط الضوء على قدرات الحضانة القوية التي تتمتع بها محفظةBitget . كما قامت بمبادرات حديثًا مثل Bitget Wallet Lite - وهي محفظة Telegram متعددة السلاسل والتي سرعان ما أصبحت المحفظة الأكبر من نوعها. وقد استقطبت محفظةBitget أكثر من 8 ملايين مستخدم خلال أسبوعين فقط، حيث توفر لهم وسيلة فائقة الأمان لشراء العملات المشفّرة وإدارتها ونقلها مباشرة عبر تطبيق Telegram. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مجموعة أدوات المطور OmniConnect على تمكين تطبيقات Telegram Mini من الاتصال بسلاسة مع محفظة Bitget لتوقيع المعاملات والتفاعل مع DApp والمعاملات متعددة السلاسل، والاستفادة من ما يقرب من مليار مستخدم في Telegram كمنصة قوية لتوسيع نطاق الابتكارات الرقمية.

وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن برنامج دعم تطبيق Telegram Mini قريبًا. وقد أعلن ألفين كان، مدير العمليات في محفظةBitget ، عن هذا البرنامج في WalletCon خلال مؤتمر Devcon 7 في جنوب شرق آسيا، وقال "تعكس هذه المنحة رؤيتنا لتسريع نمو نظام Telegram البيئي وتمكين المطورين من إنشاء حلول الجيل التالي التي تعزز المشاركة النشطة للمستخدمين. ونحن نعتقد أن Telegram توفر المنصة المثالية للمطورين للوصول إلى مستخدمين جدد وبناء تطبيقات مؤثرة، ونحن متحمسون لرؤية الموجة التالية من الابتكار التي تنشأ من شراكتنا مع مشاريع بارزة في هذا النظام البيئي".