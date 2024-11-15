‏أيمن حسين: نعتذر من الجمهور العراقي

2024-11-15 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قدم نجم المنتخب الوطني أيمن حسين، اليوم الخميس، (14 تشرين الثاني 2024)، اعتذاره للجمهور العراقي نتيجة تعادل منتخبنا سلباً أمام نظيره الأردني.

وقال حسين للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"،: "أشكر الجمهور العراقي على حضوره ومؤازرته لمباراة منتخبنا امام الأردن، وفي نفس الوقت نعتذر منهم، ونعدهم بتحقيق 3 نقاط في الباراة القادمة"، لافتا الى ان "منتخب الاردن قوي ومحترم".

وكان منتخبنا الوطني قد تعادل اليوم مع نظيره الأردني بدون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب جذع النخلة في البصرة، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026.



