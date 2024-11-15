رئيس الوزراء الأردني يشكر العراق على حسن تنظيم المباراة وحفاوة الاستقبال

2024-11-15 00:05:01 - المصدر: واع

متابعة – واعقدم رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الشكر إلى العراق على حسن تنظيم مباراة المنتخب العراقي ونظيره الأردني وحفاوة الاستقبال.وكتب حسان عبر حسابه في (X) ، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نحيي نشامى منتخبنا الوطني على جهودهم المميزة، ونتمنى لهم حظاً طيباً في قادم المباريات لتحقيق حلم الأردنيين بالوصول إلى كأس العالم بإذن الله، كما نتمنى التوفيق للمنتخب العراقي الشقيق، شاكرين ومقدرين للإخوة العراقيين حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال".