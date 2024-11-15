اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةبي بي سي عربيموسوعة الفيديوهات › فيديو | ماذا نعرف عن دخول المساعدات إلى غزة؟

فيديو | ماذا نعرف عن دخول المساعدات إلى غزة؟

2024-11-15 00:20:03 - المصدر: بي بي سي عربي