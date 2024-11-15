المنتخب الأردني: الجمهور العراقي حفزنا على تقديم اداء كبير

2024-11-15 00:30:02 - المصدر: واع

البصرة – واع – عبد الرحمن المالكيأكد لاعبا المنتخب الأردني احسان حداد وعلي علوان، أن الجمهور العراقي أعطى دافعا لمنتخب بلاده للعب باريحية امام المنتخب العراقي.وقال حداد لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "المتتخب العراقي كان مضغوطا في المباراة، بينما منتخب الاردن لعب باريحية والجمهور العراقي اعطاه دافعا كبيرا".وأضاف، ان "صفوف منتخب الاردن لم تكن كاملة الا ان الموجودين قد سدوا النقص الحاصل".من جانبه قال اللاعب علي علوان لوكالة الانباء العراقية (واع)، "حققنا نقطة من منتخب كبير ولديه عناصر مميزة "، لافتا الى ان "مشوار كأس العالم صعب وليس سهلا ويحتاج الى الصبر".وتابع: "اتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية لاسيما العراق والاردن بألتاهل لكاس العالم"، مؤكدا ان "الجماهير العراقية حفزتنا على تقديم الاداء في المباراة واشكرهم على حسن الضيافة وسنرد لهم الجميل في مباراة الإياب".