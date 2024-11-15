مقتل وإصابة ثلاثة اشخاص في مشاجرة مسلحة وسط كركوك (فيديو)

2024-11-15 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء يوم الخميس، عن مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة مسلحة وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مدنياً لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران في مشاجرة مسلحة في منطقة حي الحجاج على خلفية وقوع مشاجرة مسلحة بين الطرفين حيث استخدم الطرفان اسلحة في المشاجرة".

وأضاف المصدر أن "الجثة نقلت للطب العدلي والمصابين الى مستشفى كركوك للعلاج".

وتابع المصدر؛ أن "موقع الحادثة شهد انتشاراً أمنياً من قبل القوات الامنية التي بدأت تحقيقات لمعرفة أسباب الحادثة".