الرئيس الصيني يدشن ميناء شانكاي الضخم في البيرو

2024-11-15 08:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ افتراضيا مرفأ شانكاي الضخم الذي تموله الصين قرب ليما في البيرو.

وقال شي: "من شانكاي إلى شانغهاي، ما نشهده ليس فقط مبادرة الحزام والطريق التي تتجذر وتزدهر في البيرو، لكن أيضا ولادة ممر بري-بحري جديد بين آسيا وأميركا اللاتينية في هذا العصر الجديد".

من جهتها قالت الرئيسة البيروفية: "نحن شريك موثوق به، واليوم، مع افتتاح ميناء شانكاي العملاق، إننا نؤكد ذلك".

ويندرج الميناء ضمن مبادرة "طرق الحرير الجديدة" التي أطلقتها الصين عام 2013 والقاضية بتشييد بنى تحتية وتطوير شبكات الملاحة والطرق والسكك الحديد ولا سيما في الدول النامية، بهدف ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بالصين.

وانضمت دول عدة من أميركا الجنوبية هي البيرو والأرجنتين وتشيلي وبوليفيا والإكوادور وفنزويلا، إلى هذه المبادرة المعروفة رسميا باسم "الحزام والطريق" والتي تشكل محور استراتيجية الرئيس الصيني لنشر نفوذ بلاده في الخارج.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية