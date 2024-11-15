الحكيم يؤكد ضرورة تحسين القاعدة المعلوماتية لصحة الأطفال

2024-11-15 09:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، على ضرورة تحسين القاعدة المعلوماتية لصحة الأطفال والمراهقين.

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اليوم الوطني للصحة المدرسية فرصة لتعزيز الصحة المدرسية، وإقامة البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم في المدارس والمجتمعات المحيطة بها، وتطويرها لرفع مستوى صحة أفراد المجتمع، وإشاعة ثقافة التربية الصحية والوقائية في سنوات الطفولة المبكرة وفي سن المراهقة".

وأضاف اننا "نحث الجهات المعنية على تحسين الخدمات الطبية وضمان سهولة الوصول إليها وقبولها، وتوفير البيئة الصحية المناسبة للطلبة، إلى جانب اعتماد منهاج علمي رصين تساهم فيه وزارة الصحة مع المؤسسات الحكومية والأهلية"، مؤكدا "العمل على تحسين القاعدة المعلوماتية لصحة الأطفال والمراهقين، بناة حاضر ومستقبل الوطن".