ميليتاو سر ورطة أنشيلوتي قبل إصابته

2024-11-15 09:35:02 - المصدر: واع

متابعة-واعكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إرباك البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، حسابات مدربه كارلو أنشيلوتي قبل إصابته الأخيرة بأيام معدودة.وتعرض ميليتاو لإصابة قوية على مستوى الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة أوساسونا يوم السبت الماضي في الدوري، لينتهي موسمه مبكراً.لكن الصحيفة قررت العودة للوراء، وبالتحديد قبل مواجهة الريال ضد ميلان في الخامس من تشرين الثانى الجاري، في دوري أبطال أوروبا.وأفادت بأن المدرب الإيطالي حاول تجربة ميليتاو في مركز الظهير الأيمن خلال التدريبات التي سبقت موقعة البرنابيو، لتعويض غياب داني كارفاخال، الذي أصيب في الرباط الصليبي.وأكدت الصحيفة الإسبانية أن غياب كارفاخال كان بمثابة "الصداع" في رأس أنشيلوتي قبل مواجهة ميلان، لذا فكر في الاستعانة بميليتاو في الجبهة اليمنى.وأراد أنشيلوتي وضع ميليتاو في تلك الجبهة، خوفا من ثنائية رافائيل لياو وثيو هيرنانديز، مع تحول أوريلين تشواميني في الخط الخلفي رفقة أنطونيو روديجر.لكن أنشيلوتي اضطر لتغيير أفكاره قبل المباراة بساعات، بعدما انتابه الشك حول قدرة ميليتاو على الظهور بمستوى مميز في هذا المركز، خاصة بعدما أبلغه اللاعب بأنه لا يرى نفسه فيه.ولذلك، اضطر مدرب ريال مدريد العودة لخيار لوكاس فاسكيز بدلا من ميليتاو، مع تثبيت الأخير في موقعه كقلب دفاع، وهو ما لم يكن في صالح الفريق بعدما خسر (1-3).المصدر : كورة