2024-11-15 09:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سجل النفط العراقي، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، انخفاضا جديدا في الأسعار بالتزامن مع الانخفاض العالمي للأسعار. و سجل خام البصرة الثقيل 66.77 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 69.92 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.23- لكلاهما. وانخفضت أسعار الخام عالميا أيضا، حيث سجل خام برنت البريطاني 71.95 دولارا، بينما سجل خام …

The post انخفاض جديد لاسعار النفط first appeared on Observer Iraq.