السيد الحكيم يؤكد ضرورة تحسين القاعدة المعلوماتية لصحة الأطفال والمراهقين

2024-11-15 09:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، على ضرورة تحسين القاعدة المعلوماتية لصحة الأطفال والمراهقين.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "اليوم الوطني للصحة المدرسية فرصة لتعزيز الصحة المدرسية، وإقامة البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدم في المدارس والمجتمعات المحيطة بها، وتطويرها لرفع مستوى صحة أفراد المجتمع، وإشاعة ثقافة التربية الصحية والوقائية في سنوات الطفولة المبكرة وفي سن المراهقة".

وأضاف: "كما ونحث الجهات المعنية على تحسين الخدمات الطبية وضمان سهولة الوصول إليها وقبولها، وتوفير البيئة الصحية المناسبة للطلبة، إلى جانب اعتماد منهاج علمي رصين تساهم فيه وزارة الصحة مع المؤسسات الحكومية والأهلية، والعمل على تحسين القاعدة المعلوماتية لصحة الأطفال والمراهقين، بناة حاضر ومستقبل الوطن".