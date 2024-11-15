الدفاع: تأمين الطريق الدولي أمام حركة العجلات على مدار 24 ساعة

2024-11-15 11:00:28 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الفراجي

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن تأمين الطريق الدولي أمام حركة العجلات على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى تأمينه بشكلٍ كامل بالكاميرات الليلية والنهارية.

وقال قائد فرقة المشاة الخامسة اللواء الركن أحمد قاسم حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاستقرار الأمني في قاطع المسؤولية أدى إلى مفاتحة المراجع والجهات الأمنية بافتتاح طريق الخط الدولي على مدار 24 ساعة أمام حركة العجلات والتبادل التجاري بعد ما كانت هناك تحديدات على حركة العجلات في السابق تبدأ التحديدات من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاً"، مبيناً أن "الطريق يبدأ من منفذ طريبيل الى منطقة الكيلو 70 باتجاه بغداد وبالعكس".

وأضاف أن "الطريق الآن أصبح مؤمناً من خلال فتح النقاط الحصينة على امتداد الطريق والذي أصبح مؤمناً بالكاميرات الليلية والنهارية وكذلك انتشار الدوريات المستمر على مدار 24 ساعة فضلاً عن نصب الكمائن ضمن المقتربات والطرق التي تكون عرضة للاستهداف من قبل ضعاف النفوس والجماعات الإرهابية"، مشيراً إلى أن "أكثر من شهر ونصف الشهر تقريبا مضت على التجربة التي حققت نجاحات منقطعة النظير ولم تسجل أي خروقات وحوادث أمنية وهذا ساعد على نمو الحركة الاقتصادية من جديد بين العراق والأردن".

ولفت إلى أن "الطريق مراقب بالكاميرات الليلية والنهاريّة بعد تجهيزه بها من قبل قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي من خلال التنسيق مع المراجع لتأمين المرور على الطريق السريع"، موضحاً أن "المسافة بين نقطة وأخرى لا تتجاوز 2 كيلو متر من منفذ طريبيل إلى منطقة الكيلو 70 ضمن مسؤولية قاطع عمليات الأنبار فرقة المشاة الخامسة".