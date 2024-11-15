خلال 24 ساعة.. شرطة واسط تطيح بـ 109 مطلوبين للقضاء

2024-11-15 11:01:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

اعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، الاطاحة بـ 109 مطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الممارسات الامنية أثمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن إلقاء القبـض على(109) مطلوبين بتهم جنائية مختلفة، وضبط 10 قطع سلاح مختلفة، فضلا عن ضبط (782) مخـالفا للقانون".

واضافت ان "مفارز مديرية المرور تمكنت من تسجيل (706) غرامات مرورية على عجلات مخالفة".