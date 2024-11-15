بعد اهتمام عالي المستوى.. التوصل لخيوط مهمة بقضية استهداف "سرايا السلام" شرق ديالى

2024-11-15 11:01:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، عن صدور مذكرات قبض بحق 5 من المشتبه بهم باستهداف مقر سرايا السلام شرق ديالى، مشيراً الى أن القطعات الأمنية توصلت لخيوط مهمة بعد اهتمام أمني عالي المستوى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة التحقيق في استهداف مقر سرايا السلام في ناحية كنعان شرق ديالى توصلت الى خيوط مهمة خلال الساعات الماضية دفعت الى صدور مذكرات قبض بحق 5 من المشتبه بهم على خلفية الحادث".

وأضاف ان "أحد المشتبه بهم تم اعتقاله قبل دقائق فيما تستمر عملية البحث عن الاخريين"، مؤكدا انه "من المبكر بيان دوافع عملية الاستهداف وهي الأولى من نوعها على مستوى ديالى لمقرات سرايا السلام منذ سنوات طويلة".

وأشار المصدر الى ان "هناك اهتماماً على اعلى المستويات من اجل كشف الجناة وتقديمهم للعدالة"، لافتاً الى أن "الأوضاع في ناحية كنعان هادئة ومستقرة وليس هناك أي مظاهر مسلحة والأجهزة الأمنية تنتشر بشكل طبيعي في التقاطعات الرئيسية".

يذكر ان مقر سرايا السلام استهدف في ساعة متأخرة من، مساء الأربعاء، في ناحية كنعان ما أدى الى سقوط إصابات.