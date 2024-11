ترامب يوافق على خطة أمريكية لحل الأزمة في لبنان

2024-11-15 12:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةذكرت تقارير أمريكية، الجمعة، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد أعطى موافقته على خطة للتسوية في لبنان. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "الرئيس الأميركي المنتخب أعرب عن أمله في تنفيذ اتفاق التسوية في لبنان قبيل تنصيبه". وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الخطوط العريضة لمقترح التسوية في لبنان ينص على نقل […]

