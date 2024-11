2024-11-15 12:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةفي خطوة لتعزيز مواجهة تحديات التغير المناخي، أطلق العراق مشروعًا طموحًا يهدف إلى بناء قدرات المحافظات وتبني نهج شامل للإجراءات المناخية على المستوى المحلي. وقال مدير التغيرات المناخية في وزارة البيئة يوسف مؤيد في بيان اليوم الجمعة، انه بتمويل من شركة المساهمات الوطنية NDCP وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. وأضاف أن العراق اطلق خلال […]

