موقف طريف يوقف مباراة البرازيل وفنزويلا

2024-11-15

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر شهدت مواجهة البرازيل ضد فنزويلا فجر الجمعة، موقفا طريفا تسبب في إيقاف المباراة لبضع ثوان وذلك في الدقائق الأخيرة قبل النهاية. ونجحت فنزويلا في تعطيل البرازيل، ضمن الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بتعادل مثير للجدل (1-1)، في المباراة التي استضافها ملعب “مونيمنتال دي ماتورين”. وتفاجأ …

