تضامنا مع فلسطين ولبنان.. مصلو الجمعة في الكوفة يتظاهرون للتنديد بمجازر إسرائيل (صور)

2024-11-15 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – الكوفة

خرج مصلو الجمعة في الكوفة بمحافظة النجف، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، في تظاهرة عفوية تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وتنديداً بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في البلدين بدعم غربي.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "المصلين رفعوا العلمين الفلسطيني واللبناني، تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وأحرار العالم أجمع".

وأضاف أن "الجموع أحرقت أعلام أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، بسبب دعمهم الإرهـاب والمجازر الدموية وقتل الأطفال وتفجير المستشفيات وقتل الصحفيين".

























