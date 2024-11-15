التخطيط: التعداد السكاني يشمل المقيمين بالعراق وفق آلية خاصة

2024-11-15 12:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميكشفت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، عن آلية التعداد السكاني لغير العراقيين، فيما بينت أن تعداد الأجانب لا تشمله كل تفاصيل الأسئلة التي تتضمنها استمارة التعداد العام.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد يشمل العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في داخل حدود البلد، ولكن ليس بكل تفاصيل الاسئلة التي تتضمنها استمارة التعداد".وأوضح أن "هناك أسئلة محددة للأجانب المتواجدين في العراق بمختلف توصيفاتهم، سواء كانوا الأجانب من العمالة أو من العاملين في السفارات أو بالشركات أو الأطباء بأي صفة كانت"، لافتاً إلى أنه "سيتم عد الأجانب، لكن بأسئلة محددة فقط".وتنطلق عملية التعداد العام للسكان يومي 20 -21 من هذا الشهر في عموم محافظات العراق، والذي سيشمل حظراً للتجوال، ويشارك في التعداد نحو 120 ألف عداد، فيما أكدت وزارة التخطيط أن هذا التعداد سيسهم في معرفة الأعداد الحقيقية للسكان والحالة المعيشية التي سيتم استثمارها لأغراض التنمية.