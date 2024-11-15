أمين بغداد يعلن وصول مشروع حرق النفايات لتوليد الطاقة لمراحله النهائية

2024-11-15 12:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن الوصول لمراحل نهائية بإحالة مشروع حرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، فيما بينت أنها حريصة على معالجة النفايات وكل ما يحسن البيئة في العاصمة بغداد.وقال امين بغداد عمار موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "امانة بغداد اليوم حريصة على تحسين البيئة للمواطن البغدادي، حيث تم اطلاق يوم 1/10 حملة كبرى للتشجير في العاصمة وهي احد الامور التي تحسن طبيعة البيئة في العاصمة بغداد".وأضاف أنه "في وقت سابق مضت امانة بغداد بانطلاقة كبيرة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لاحالة اكبر مشروع لحرق النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية والمشاريع الصديقة للبيئة"، مشيراً إلى أنه "تم الوصول الى المراحل النهائية لاحالة هذا المشروع".ولفت إلى أن "امانة بغداد حريصة على معالجة النفايات وكل ما يحسن البيئة في العاصمة بغداد".