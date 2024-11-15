2024-11-15 12:55:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، عن حملة حكومية كبيرة لتأهيل وإصلاح الجسور العابرة لنهر دجلة. وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار نبيل الصفار للوكالة الرسمية وتابعته الاقتصاد نيوز، إن الوزارة تقوم حالياً بحملة إصلاح وتأهيل الجسور العابرة لنهر دجلة وتشمل الحملة عمليات الإكساء بالإسفلت وتبديل مفاصل التمدد التالفة بمفاصل جديدة، ورفع الممرات القديمة وعمل ممرات باستخدام الخرسانة المطبوعة بمواصفات حديثة. وأوضح أن الصيانة ستشمل كذلك أعمال الأجزاء الكونكريتية المتضررة للجسور المتمثلة بالدعامات والمقتربات مع أعمال صيانة الهياكل من مساند الارتكاز والسياج الجانبي والطلاء وصيانة أعمدة الإنارة، لافتاً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن حملة كبرى تقوم بها الحكومة لتأهيل الشوارع والطرق والجسور في بغداد بالتعاون والتنسيق مع أمانة بغداد.