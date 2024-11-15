2024-11-15 14:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع المنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، حالة الطقس في العراق، مبيناً أن البلاد ستتأثر بدءاً من مساء اليوم، بموجة شرقية رطبة مع فرص لزخات محدودة.

وقال السلامي في منشور على منصة "الفيس بوك" تابعته "بغداد اليوم"، إن "موجة شرقية رطبة تؤثر على أجواء البلاد اعتبارا من مساء اليوم الجمعة وتستمر الى منتصف الأسبوع المقبل تترافق برياح جنوب شرقية".

وأضاف أنه "تظهر سحب عالية الارتفاع في أجواء الوسط والفرات الأوسط وفرص لزخات مطر محدودة شمال غرب الانبار وجنوب الموصل وقطرات متوقعة في العاصمة بغداد".

وأوضح أن "الأجواء بشكل عام خلال الـ 4 أيام المقبلة تميل للدفء نهارا، ولا توجد على مدى أسبوع قادم موجات باردة أو حالات مطرية معتبرة".

وكانت هيئة الأنواء الجوية أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أن تكون الأجواء صحوة خريفية، مع فرص لتساقط الامطار في بعض المناطق.