2024-11-15 14:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باندلاع حريق في محال لبيع المفروشات في منطقة بغداد الجديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل محل لبيع المفروشات ضمن منطقة بغداد الجديدة"، مبيناً أن "خبير المتفجرات الذي تم استدعاؤه لوجود شكوك بالحادث حيث قال إن: الحريق ناتج عن انفجار قنبلة (رمانة يدوية) كانت موجودة بالمحل او تم رميها".

ولم يخلّف الحادث اي إصابات بشرية، بحسب المصدر.