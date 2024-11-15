اتحاد الفلاحين يعلن إطلاق المرشات المحورية والثابتة لاستخدامها في طرق الري

2024-11-15 14:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسن الفوازأعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية ،اليوم الجمعة، عن إطلاق المرشات المحورية والثابتة لاستخدامها في طرق الري، فيما أكد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة.وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية وليد الكريطي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "هناك دعماً واضحاً وملموساً لدى الفلاح العراقي في الآونة الأخيرة، إذ تم اليوم اطلاق المرشات المحورية والثابتة لما لها من مردود اقتصادي كبير جداً، وهو ادخال التكنولوجيا الحديثة" ،مبيناً أن "احد انواع الدعم هو تشجيع القطاع الخاص على هكذا مشاريع تعتبر ناجحة ولها مردود اقتصادي كبير وخاصة المحاصيل الاستراتيجية والحنطة".وأضاف الكريطي أن "منتوج الحنطة لهذا العام وصل إلى ما يقارب ستة ملايين و 300 وهذا يعود إلى الدعم الحكومي للمرشات المحورية" ،معرباً عن "أمله بإطلاق الحكومة المركزية قروضاً ميسرة بعيدة الأمد لشراء هذه المنظومات لحل أزمة المياه التي حصلت في العراق نتيجة السياسات الخاطئة من الدول المجاورة باعتبار أن العراق هو مصب وليس منبعاً".وتابع أن "ادخال التكنولوجيا في كافة المجالات ليس فقط في المرشات، وإنما في المكائن الزراعي والمعدات والحاصدات سيعطينا حافزاً، وهذا مرهون بالحكومة المركزية باعتبارها هي صاحبة القرار".